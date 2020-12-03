Девятилетний мальчик решил передохнуть и положил голову на клубок с нитками, в котором был крючок.

В Днепре школьник во время перерыва случайно воткнул себе в ухо крючок для вязания. Ученика пришлось везти в больницу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Девятилетний мальчик решил передохнуть и положил голову на клубок с нитками, которые подготовили для урока труда. Внутри был спрятан крючок для вязания, он проткнул ребенку ухо и застрял.

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Ребенка с окровавленной головой срочно доставили в больницу. Самостоятельно достать из уха крючок взрослые не рискнули, ведь строением он напоминает гарпун.

Медики прооперировали мальчика и констатируют - ему изрядно повезло. Крючок не повредил ни внутреннюю часть уха, ни сустав челюсти.

Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним

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Автор: Денис Прядко