В Днепре школьник во время перерыва случайно воткнул себе в ухо крючок для вязания. Ученика пришлось везти в больницу.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Девятилетний мальчик решил передохнуть и положил голову на клубок с нитками, которые подготовили для урока труда. Внутри был спрятан крючок для вязания, он проткнул ребенку ухо и застрял.
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Ребенка с окровавленной головой срочно доставили в больницу. Самостоятельно достать из уха крючок взрослые не рискнули, ведь строением он напоминает гарпун.
Медики прооперировали мальчика и констатируют - ему изрядно повезло. Крючок не повредил ни внутреннюю часть уха, ни сустав челюсти.
Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним
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