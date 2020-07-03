В Киеве на Подоле из-за прорыва трубы образовался новый десятиметровый "фонтан" (фото, видео)

На месте аварии работали спасатели и полиция.

В Подольском районе столицы, на улице Введенской, поздно вечером в четверг прорвало трубу.

Как сообщает УП, поток воды бил примерно на 10 метров.

"Вода, которая поливала улицу, не была горячей. Происшествие случилось около 23 часов, а уже в 23:30 напор воды удалось обуздать", - пишет издание, отмечая, что на месте аварии работали полицейские и спасатели.

В Киеве прорвало трубу: фонтан бил на 10 метров https://t.co/lov6BJYRYHpic.twitter.com/DBFtqewQaP — Украинская правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 2, 2020

Как сообщал УНИАН, на днях в Киеве забил очередной фонтан: вода вырвалась из люка возле супермаркета.

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