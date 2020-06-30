В Киеве забил очередной фонтан: вода вырвалась из люка возле супермаркета (видео)

Инцидент произошел возле супермаркета «Новус» на Дружбы народов.

В Киеве из-за проблем с инфраструктурой водоснабжения возник очередной «гейзер». Очевидцы сняли, как вода под давлением била из люка на парковке возле супермаркета.

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Видео с инцидентом опубликовал «Киев оперативный». Сообщается, что инцидент произошел возле супермаркета «Новус» на Дружбы народов.

Напомним, в мае в Голосеевском районе Киева прорвало трубу, в результате чего образовался «фонтан».

Ранее УНИАН писал, как подобный «фонтан» сняли 29 апреля на Воздухофлотском проспекте в Киеве.

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