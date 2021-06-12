Правоохранители сразу же развернули масштабную розыскную полицейскую операцию.

В Николаевской области живой и невредимой нашли двухлетнюю девочку, которая 11 июня исчезла со двора возле дома.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГУНП в Николаевской области.

Накануне правоохранители опубликовали портрет ребенка с просьбой помочь в его поиске. Отмечалось, что пропавшую без вести зовут Еленой (полиция отредактировала данные: ее зовут Ольга – ред.), поздно вечером девочка играла во дворе возле дома и исчезла.

Руководитель отдела коммуникации полиции Николаевской области Инна Парфенова в комментариях отметила, что точного времени исчезновения ребенка родственники назвать не могут - они не сразу заметили, что ее нет. Девочку искали несколько часов, а затем обратились в полицию.

Правоохранители сразу же развернули масштабную розыскную полицейскую операцию, созданную оперативным штабом.

В течение суток проверили поселок Воеводское и ближайшие населенные пункты района, также обследовали заброшенные помещения, пустыри, колодцы, лесополосы и водоемы.

Территорию отследили и с помощью квадрокоптера.

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Автор: Яна Ставская