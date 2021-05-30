Утром ребенка нашли у болота вместе со своей собакой.

В Черкасской области правоохранители вместе с местными жителями разыскали 6-летнего мальчика, который исчез в лесу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Ребенок пропал вечером. К поискам мальчика были привлечены местные полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Утром маленького Сашу нашли. Он испуганный сидел у болота, обнимая свою собаку», - говорится в сообщении.

В МВД рассказали, что 29 мая, в 23:20 в Черкасское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в лесу возле села Свидивок пропал 6-летний мальчик. О его исчезновении сообщили родители, с 20:00 часов вечера пытались самостоятельно найти сына, однако, поиски были напрасны. Они попросили помощи в полиции.

Были подняты по тревоге полицейские Черкасского районного управления, батальона полиции особого назначения, ювенальной превенции, сектора противодействия домашнему насилию, кинологической службы, а также военнослужащие Национальной гвардии.

По данным МВД, помогали с поисками инспекторы роты по обслуживанию водных объектов Управления патрульной полиции, которые обследовали лесные чащи с помощью тепловизоров. Также к поискам присоединились и неравнодушные люди.

«Полицейские выяснили, что маленький Саша играл во дворе. Его любимый пес выбежал на улицу - мальчик побежал за ним. Собака повела малыша в лес, а там оба пропали. Поисковые работы продолжались всю ночь», - рассказали в полиции.

Был обследован квадрат в районе 10-ти километров. Проверяли чащи и водно-болотные угодья. Все верили, что мальчик обязательно найдется живой и невредимый. Однако поиски усложняло темное время и то, что из-за расстройства аутистического спектра ребенок не отзывался.

Группы посковиков разделились по всему периметру леса. Утром, в 5:30 мальчика нашли. Его нашли местные жители. Он испуганный сидел неподалеку болота, обнимая своего верного четвероногого друга и плакал, отметили в МВД.

С мальчиком все в порядке. Его доставили домой и передали родным.

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Автор: Тамара Отовская