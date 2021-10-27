Взрыв был настолько сильным, что у других авто сработали сигнализации.

В Харькове на месте кровавого ДТП, в котором 16-летний "мажор" на Infiniti на огромной скорости врезался в машину, случилась новая авария. Прямо там же, где вчера погиб человек, у грузовика взорвалось колесо.

Видео с инцидентом появилось в Telegram-канале "Труха".

Так, 27 октября прохожий увидел, как на месте трагедии случилось новое ДТП. У грузовой машины "рвануло" колесо. Взрыв был таким сильным, что у авто, которые находились рядом, даже сработали сигнализации.

"Бог проклял это место?! На том же месте, где вчера было смертельное ДТП, у грузового авто взорвалось колесо. Бабахнуто так, что сигнализации сработали", - указано в сообщении.

Пользователи сети уже пишут, что там действительно "проклятое" место и теперь они будут обходить его "десятой дорогой". В комментариях многие указали, что совпадение действительно выглядит довольно жутко.

Читайте такжеКровавое ДТП в Харькове: 16-летнему водителю Infiniti объявили о подозренииНапомним, вечером 26 октября в Харькове произошла смертельная авария. Водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесская на красный сигнал светофора, столкнулся с Chevrolet. За рулем находился 16-летний подросток.

В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

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Автор: Полина Кузенко