На днях правоохранители задержали супругов из Киева.

В Украине разоблачили супругов, которые продавали военным бесплатно полученные за рубежом автомобили. Они завозили их под видом гуманитарной помощи.

В официальном заявлении Государственного бюро расследований сообщается, что киевляне имели благотворительный фонд и льготы во время таможенного оформления автомобилей. После продажи они подделывали фиктивные акты приема-передачи о якобы бесплатной передаче автомобилей Вооруженным силам Украины.

25 сентября их разоблачили при попытке продажи военнослужащим трех автомобилей, полученных бесплатно в Литве. Они хотели получить за них 13 тысяч долларов. Мужчину задержали на основании ст. 208 УПК Украины.

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Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и изъятии остальных автомобилей, завезенных под видом гуманитарной помощи. Также проверяется возможная причастность должностных лиц таможни и военных формирований, которые могли способствовать незаконной легализации автомобилей.

Уголовное производство начато по статье незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.

Продажа "гуманитарки": последние новости

Напомним, в прошлом августе полицейские сообщали о разоблачении организации, которая также продавала украинским военным автомобили, которые бесплатно получала в других странах.

А в Черкассах чиновники продали более 1 тысячи бронежилетов, предназначенных для украинской армии. Считается, что они могли получить более 12 миллионов гривен.

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