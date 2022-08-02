Во время обысков правоохранители изъяли 11 автомобилей.

На Прикарпатье разоблачили работников благотворительной организации, которые продавали автомобили, которые завезли как гуманитарную помощь для ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры служебные лица одной из благотворительных организаций разоблачены на незаконной реализации гуманитарной помощи во время военного положения", - отметили в ведомстве.

По данным следствия, злоумышленники ввозили на таможенную территорию Украины под видом гуманитарной помощи товарно-материальные ценности и машины. Потом все это продавали с целью получения прибыли.

Правоохранители зафиксировали факты продажи трех транспортных средств, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь, за $20 000. Во время обысков они обнаружили и изъяли 11 машин, акты передачи-приема бесплатной гуманитарной помощи и иностранные регистрационные документы на указанные автомобили.

Работникам благотворительной организации грозит заключение сроком до семи лет.

Напомним, несколько ранее сообщалось, что псевдоволонтеры в Тернопольской области купили себе на собранные деньги люксовые авто.

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