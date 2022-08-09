Злоумышленники торговали автомобилями, в частности, на территории Ивано-Франковской и Львовской областей.

Национальная полиция Украины пресекла деятельность организованной преступной группы, которая торговала автомобилями, полученными как гуманитарная помощь для Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в пресс-службе МВД, организовал преступную схему житель Днепра, который и основал благотворительную организацию.

"Он и его сообщники во время вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины осуществляли выезды за границу и под видом благотворительной деятельности ввозили на территорию Украины автомобили, полученные как гуманитарная помощь. В дальнейшем вместо того, чтобы передать транспортные средства Вооруженным силам Украины, злоумышленники реализовывали их с целью наживы", - говорится в сообщении.

Полиция установила, что участники группировки с апреля ввезли на территорию Украины 135 автомобилей для дальнейшей реализации с целью собственного обогащения.

Полицейские провели оперативную закупку трех транспортных средств в г. Днепр. Установлено, что злоумышленники торговали автомобилями также на территории Ивано-Франковской и Львовской областей.

Против злоумышленников открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины (Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.

Напомним, накануне сообщалось, что на Прикарпатье депутат облсовета организовал такую же схему. Его задержали, когда он продал машину скорой помощи, которую завез как гуманитарную помощь для ВСУ.

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