За должность якобы в министерстве мужчина, который в 2017 году получил гражданство РФ, просил 60 тысяч долларов США.

Правоохранители задержали псевдородственника министра внутренних дел Дениса Монастырского за "продажу" должности в ведомстве.

Как сообщает Департамент внутренней безопасности, мужчина представлялся родственником руководителя МВД и уверял, что может договориться о "получении" должности руководителя департамента в правоохранительной структуре за 60 тысяч долларов США.

"Работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили мужчину, который представлялся двоюродным братом министра внутренних дел и убеждал, что благодаря семейным связям может помочь получить руководящую должность в МВД", - говорится в сообщении правоохранителей.

Они установили, что "к противоправным действиям причастен 41-летний уроженец Тернополя, который в 2017 году получил гражданство РФ. Мужчина - частный предприниматель, время от времени по делам находится в Киеве. Однако, кроме легального бизнеса по продаже животных, занимается подделкой оперативных талонов правоохранительных органов".

По информации полиции, в разговоре со знакомым злоумышленник заверил, что он является близким родственником министра внутренних дел и может за 60 тысяч долларов США "договориться" о кресле директора одного из департаментов.

В полиции отмечают, что под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) и ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

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До избрания меры пресечения злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ранее УНИАН писал, как в Запорожье задержали псевдодепутата, который предлагал следователю $5 тысяч взятки.

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