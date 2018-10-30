В Запорожье задержали псевдодепутата, который предлагал следователю $5 тысяч взятки

В такую сумму задержанный оценил содействие в возвращении изъятых у него при обысках вещественных доказательств – гранаты и патронов.

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали жителя Мелитополя Запорожской области, который предложил следователю СБУ взятку в размере 5 тыс. долл.

Читайте такжеВ кабинете одного из руководителей столичной полиции нашли более $100 тысяч

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Запорожской области, мужчину задержали в понедельник, 29 октября.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник, представившийся депутатом поселкового совета, предложил оперуполномоченному СБУ 5 тыс. долл. В такую сумму он оценил содействие в возвращении изъятых у него при обысках вещественных доказательств – гранаты и патронов.

«После получения противоправного предложения оперативник сразу обратился к внутренней безопасности СБУ. Правоохранители задержали злоумышленника в центре Запорожья при попытке передачи оговоренной суммы», - сообщили в СБУ.

В данный момент решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее УНИАН сообщал, что Сыховский районный суд Львова 26 октября приговорил к 9 годам заключения экс-мэра города Николаева Львовской области.