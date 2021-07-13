13 июля в МВД подтвердили написание Аваковым заявления о своем увольнении.

На закрытой встрече с депутатами от "Слуги народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского на должность главы министерства внутренних дел.

Денис Монастырский является депутатом "Слуги народа", сейчас он возглавляет Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Ранее был помощником депутата Антона Геращенко, который сейчас является заместителем главы МВД.

Родился Монастырский в Хмельницком. Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. Кандидат юридических наук.

Читайте такжеОтставку Авакова обсудят на заседании фракции "Слуги народа" – нардепПреподавал будущий "слуга" в Хмельницкому университете управления и права. Возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз.

Имеет опыт работы в крупных юридических компаниях. Член Главного совета Украинского общества охраны памятников истории и культуры. Секретарь конкурсной комиссии по формированию Государственного бюро расследований.

В 2013 году был признан лучшим волонтером года по результатам Национального конкурса "Волонтер года".

Фигурировал в скандалах по фальсификации решения Комитета по законопроекту об уголовной ответственности за ложь в декларациях. СМИ называют Монастырского "человеком Авакова".

Кроме того, Монастырского уличили в поддержке комитетом законопроекта, который бы позволил МВД проводить расследование преступлений, совершенных должностными лицами категории "А". Тогда как статья 216 Уголовного процессуального кодекса четко указывает, что коррупцию должностных лиц категории "А" расследует Национальное антикоррупционное бюро, а все остальные преступления — ГБР.

13 июля источники УНИАН, а впоследствии и официально МВД подтвердили написание Аваковым заявления о своем увольнении.

В парламенте есть как сторонники, так и противники такого решения. Например, Юлия Тимошенко заявила, что ее фракция не будет голосовать за увольнение Авакова, поскольку "Батькивщина" не формировала правительство Шмыгаля. В то же время "Голос" инициативу поддержал.

Увольнение Авакова могут рассмотреть на профильном комитете Рады уже завтра, 14 июля.

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Автор: Яна Ставская