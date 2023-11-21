Уголовное нарушение произошло до полномасштабного вторжения.

На Черниговщине полиция задержала начальника ремонтного цеха одной из воинских частей, подозреваемого в незаконной продаже комплектующих к бронетехнике. Об этом сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области.

Досудебное расследование установило, что в июле 2020 года руководитель ремонтного цеха одной из воинских частей получил усиленную бортовую коробки передач, используемую в танках Т-72 и другой бронетехнике на их базе. Однако подчиненные этого чиновника справились с заказанным ремонтом единицы бронетехники собственными силами, без замены комплектующих.

"Начальник цеха, злоупотребляя своим служебным положением, передал бортовую коробку передач представителям одного из частных обществ за денежное вознаграждение в размере 9,3 тыс. долларов США и 61 тыс. грн. В дальнейшем предприниматели планировали продать это военное имущество в Республику Индия", – отмечается в сообщении.

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Разоблаченному должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением). Установленная законом ответственность за такие действия – до пяти лет ограничения или лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью еще на три года.

Следователи полиции подали ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранения от должности, а также наложения ареста на его имущество. Поскольку подозреваемый скрывался от органа досудебного расследования, 20 ноября, во исполнение постановления суда, подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Досудебное следствие продолжается.

Другие новости Черниговщины

Служба внутреннего аудита Министерства обороны в сотрудничестве с правоохранительными органами провела проверку одной из воинских частей в Черниговской области. Обнаружены нарушения почти на 40 млн грн. Самое масштабное нарушение заключалось в безосновательном завышении стоимости приобретенных в 2022 году генераторов, что повлекло 37,1 млн грн убытков.

Тем временем российские оккупанты 15 ноября обстреляли Черниговщину. Один из обломков снаряда пробил дверцу автомобиля и нанес ранение женщине, которая привезла помощь в одно из приграничных сел. Волонтера из Сумщины, которая попала под удар, госпитализировали.

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