Обломок снаряда попал в авто.

В среду, 15 ноября, в Черниговской области во время обстрела ранена волонтер из Сумщины. Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУ НП в области.

Согласно информации, женщина из соседней Сумщины занимается волонтерской деятельностью и постоянно доставляет гуманитарную помощь и товары первой необходимости жителям приграничья, которые круглосуточно страдают от атак оккупантов.

"Сегодня женщина в очередной раз отправилась на машине к жителям пограничного села в Новгород-Северском районе, чтобы привезти им гуманитарную помощь. В это время российские военные открыли огонь по машине. Один из обломков снаряда пробил дверцу автомобиля и нанес ранение женщине. Пострадавшую госпитализировали. Ей оказана необходимая помощь", – отметили в полиции.

По факту совершения РФ очередного военного преступления следователи полиции Новгород-Северского района открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

Обстрелы украинских городов

15 ноября российские оккупационные войска ударили по Запорожской области. Враг выпустил три ракеты по гражданской инфраструктуре. В результате атаки оккупантов есть погибший и раненые.

В ночь на 14 ноября россияне в очередной раз атаковали Украину дронами. Также враг бил баллистической и управляемой авиационной ракетами. В течение ночи украинские военные сбили 7 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

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