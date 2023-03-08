"Гастролерки" сказали пожилой женщине, что ее дочь попадет в аварию.

В Одессе задержали двух мошенниц, которые под поводом снятия порчи выманили у пенсионерки 120 тыс. грн.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Как отмечается, инцидент произошел 6 марта в городе Южный. В частности, к 67-летней местной жительнице подошли несколько неизвестных женщин и начали рассказывать о порче, которая якобы наложена на ее дочь. Запугав пенсионерку тем, что девушка должна вскоре погибнуть в автокатастрофе, злоумышленницы заверили, что могут отвлечь беду, и уговорили пойти домой за водой и деньгами.

"Пенсионерка выполнила просьбу незнакомок, отдав им бутылку воды и 120 тыс. грн. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенниц, когда женщины сели в автомобиль и уехали", - говорится в сообщении.

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Получив информацию о происшествии, правоохранители на следующий день разыскали злоумышленниц в Одессе в арендованном жилье. У фигуранток, уроженок Харьковской и Донецкой областей, 1998 и 1986 г. р., изъяли часть денег, которые они забрали у потерпевшей.

Следователи сообщили гражданкам о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, нанесшем значительный ущерб потерпевшей (ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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