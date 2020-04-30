В Харьковской области двум полицейским вручили подозрение в сокрытии убийства

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.

В Харьковской области двум сотрудникам полиции сообщено о подозрении в сокрытии особо тяжкого преступления - умышленного убийства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, под процессуальнымо руководством прокуратуры Харьковщины двум полицейским, которые скрыли убийство, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 396 УК Украины.

По информации начальника управления прокуратуры Харьковской области Ивана Тарасова, установлено, что в период с 30 июня по 9 июля 2019 года на территории Холодногорского района Харькова двое старших оперуполномоченных отдела криминальной полиции Холодногорского ОП ГУНП в Харьковской области достоверно знали, что несовершеннолетний юноша совершил умышленное убийство девушки и спрятал тело жертвы. Однако правоохранители не сообщили своему руководству и органу досудебного расследования об указанном преступлении. Более того, полицейские совершили активные действия по сокрытию убийцы и тела девушки.

Указанным работникам полиции сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 396 УК Украины, - укрывательство особо тяжкого преступления.

Проведены обыски по месту работы подозреваемых в помещениях Холодногорского ОП ГУНП в Харьковской области с целью отыскания доказательств преступной деятельности.

Вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей в настоящее время решается.

Досудебное расследование осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтаве, оперативное сопровождение - Харьковское управление ДВБ Национальной полиции Украины.

Подозреваемым грозит наказание в виде ареста на срок до трех месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщалось, в июне 2019 в г. Харьков несовершеннолетний юноша после конфликта со своей знакомой решил убить ее. Он заманил 26-летнюю девушку в безлюдное место, расположенное недалеко от домовладений. Юноша нанес жертве множественные телесные повреждения, в результате которых она умерла. Чтобы избежать ответственности, убийца закопал тело жертвы неподалеку. Ее тело нашли только через десять дней.

Юноша привлечен к уголовной ответственности, в отношении него в суд направлено обвинительное заключение по факту совершения особо тяжкого преступления, предусмотренного п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.