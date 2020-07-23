Харьковский сообщник луцкого террориста отправлял ему оружие неоднократно - полиция

Правоохранители также проверяют данные с мобильного телефона подозреваемого.

Харьковчанин Дмитрий Михайленко, которого правоохранители подозревают в сговоре с Максимом Кривошем, захватившим автобус с заложниками в Луцке, отправлял ему посылки с оружием и боеприпасами неоднократно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказал журналистам начальник ГУ Нацполиции Харьковской области Валерий Сокуренко.

«Он торговал оружием и боеприпасами. Он и в другие города отправлял это оружие, не только в Луцк», - рассказал Сокуренко. По словам полицейского, правоохранители проверяют с кем еще общался подозреваемый, для этого специалисты используют технические средства, в или числе - данные с мобильного телефона Михайленко.

«У нас есть те граждане, которым он отправлял эти посылки», - уточнил Сокуренко.

Вчера, 22 июля, правоохранители обыскали два дачных дома Дмитрия Махайленко, однако там ничего не обнаружили.

Как сообщал УНИАН, вчера в Харькове сотрудники прокуратуры Харьковской области вручили подозрение в преступлении задержанному 43-летнему Дмитрию Михайленко – предположительному сообщнику мужчины, вчера захватившего заложников в автобусе в Луцке.

21 июля в 9:25 в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Около 22:00 все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан. Кривошу 44 года, он дважды судим.

23 июля ему будут избирать меру пресечения.

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