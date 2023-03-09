Он также является "смотрящим" за воровским "общаком" России.

Правоохранители заочно сообщили о подозрении за участие в "сходке" "вору в законе" по прозвищу "Бадри Кутаисский".

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, полиция собирает материалы в отношении представителей криминалитета, которые организовали и присутствовали на так называемой "сходке". В частности, Бадри Кутаисский с помощью телефонной связи вместе с другими "ворами в законе" участвовал в этом преступном собрании, которое происходило в Одессе.

"Соответствующие доказательства получены в отношении этого 58-летнего уроженца РФ, которого "короновали" в Краснодаре в 25-летнем возрасте. Согласно материалам следствия, он был участником преступного собрания, где вместе с "ворами в законе" по прозвищам "Умка", "Лаша Сван" и другими лицами приняли решение о назначении "смотрящего" за "общаком" в Одесской области", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что 7 марта этому "вору в законе" из санкционного списка СНБО заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 255-2 Уголовного кодекса Украины. Известно, что подозреваемый отвечает за поступление и распределение средств так называемого российского воровского "общака" и является "смотрящим" за ним.

Задержание "воров в законе" в Украине

В конце прошлого года правоохранители задержали двух "воров в законе" "Умку" и "Лашу Свана", получивших свои статусы от топ-представителей российского криминального мира. Они, находясь подозреваемыми по делу о распространении преступного влияния, с декабря 2020 года по март 2021 года организовали в Украине и приняли участие в трех преступных собраниях с представителями криминалитета.

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