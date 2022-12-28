Установлено, что они организовали в Украине и приняли участие в "сходках", где решались вопросы координации преступной деятельности.

Правоохранители задержали двух "воров в законе" "Умку" и "Лашу Свана", которые получили свои статусы от топ-представителей российского криминального мира.

Об этом сообщили в офисе Генерального прокурора Украины. По данным следствия, "воры в законе", которые имеют уголовные прозвища "Лаша Сван" и "Умка", находясь подозреваемыми по делу о распространении преступного влияния, с декабря 2020 года по март 2021 года организовали в Украине и приняли участие в трех преступных собраниях с представителями криминалитета.

На этих "сходках" решались вопросы координации преступной деятельности и конфликтные ситуации. Также принималось решение о выделении финансовой помощи из так называемого "воровского общака" на праздничные нужды криминалитета и "воров в законе", которые находятся в местах лишения свободы.

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"На сходке одного из лидеров организованной преступной группы они наделили более широкими полномочиями – предоставили возможность сбора средств, полученных преступным путем, на территории Одессы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас собранные доказательства стали основанием для задержания "воров в законе" в порядке ч. 4 ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении в установлении и распространении преступного воздействия, а также организации и участия в преступном собрании "сходке" (ч. 3 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2 УК Украины).

Также сообщается, что ранее было завершено досудебное расследование по делу о распространении этими "ворами в законе" преступного влияния, а обвинительный акт направлен в суд.

Известно, что "воры в законе" "Умка" - коронован в 2014 году, а "Лаша Сван" - в 1995 году. Они получили свои "звания" от топ-представителей российского криминального мира.

Задержание "воров в законе"

Как сообщал УНИАН, недавно в Одессе обезвредили группировку "вора в законе" по прозвищу "Антимос".

В марте 2021 года в Одессе задержали "вора в законе", который более 20 лет провел в российских тюрьмах.

Еще раньше из Украины выдворили "вора в законе" по прозвищу "Зюзя". Он попал на территорию страны вне официальных пунктов пропуска.

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