Огонь нанес значительный ущерб всему зданию: выгорела крыша дома, а также внутренние помещения.

В Киеве на Куреневке произошел масштабный пожар в заброшенном здании.

Как сообщает "Киев оперативный", горит здание по улице Полковая, 76.

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Ранее в этом здании находилась школа, однако она уже давно не работает, и там часто собирались люди без определенного места жительства.

Судя по видео, огонь нанес значительный ущерб всему зданию: выгорела крыша дома, а также внутренние помещения. Пользователи соцсети Facebook в комментариях под видео предполагают, что этот пожар мог возникнуть, чтобы "зачистить" территорию, где стоит здание, под новостройку.

Пожары в Киеве: последние новости

3 сентября в Киеве по адресу Сикорского, 4Б, в районе метро Берестейская, загорелся 25-этажный дом. Пожар произошел в квартире на 24 этаже.

2 сентября на Печерске загорелась одна из башен ЖК Taryan Towers на Печерске. Пожар произошел на 34 этаже 35-этажной новостройки.

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Автор: Александр Топчий