В заброшенном здании на Куреневке произошел масштабный пожар / фото facebook.com/shkapenko

Как сообщает "Киев оперативный", горит здание по улице Полковая, 76.

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Ранее в этом здании находилась школа, однако она уже давно не работает, и там часто собирались люди без определенного места жительства.

Судя по видео, огонь нанес значительный ущерб всему зданию: выгорела крыша дома, а также внутренние помещения. Пользователи соцсети Facebook в комментариях под видео предполагают, что этот пожар мог возникнуть, чтобы "зачистить" территорию, где стоит здание, под новостройку.

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Автор: Александр Топчий