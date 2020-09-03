По словам очевидцев, из пылающей квартиры выбрался человек.

В Киеве по адресу Сикорского, 4Б, в районе метро Берестейская, загорелся 25-этажный дом

Видео инцидента появилось на Telegram-канале «Киев сейчас».

Пожар произошел в квартире на 24 этаже. По словам очевидцев, из пылающей квартиры выбрался человек. Чтобы спастись от дыма, он залез на наружный кондиционер.

Дым от пожара виден во всем районе.

Пожар в Taryan Towers на Печерске

Вечером 2 сентября на Печерске произошел пожар в элитной новостройке Taryan Towers.

Пожар, который начался на последних этажах, сопровождался большим количеством черного дыма.

Как сообщили в пресс-службе компании Taryan Group, возгорание было точечным на внешней стороне технического этажа, длилось около 15 минут и локализовано силами внутренней службы безопасности еще до приезда ГСЧС. Повреждений здания нет.

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Автор: Денис Прядко