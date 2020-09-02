Пожар произошел в Печерском районе по улице Иоанна Павла II, 12, на 34 этаже 35-этажной новостройки.

Спасатели ликвидировали возгорание в новостройке Taryan Towers в Киеве.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

По их данным, пожар произошел в Печерском районе по улице Иоанна Павла II, 12, на 34 этаже 35-этажной новостройки.

К тушению пожара были привлечены 18 человек и 4 единицы техники. В 20:57 пожар ликвидирован на площади 15 метров квадратных.

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Строительство Taryan Towers Артура Мхитаряна:

В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева признал противоправными претензии Министерства культуры к компании Познякижилстрой.

В сентябре 2019 года Шестой апелляционный административный суд Киева подтвердил это решение.

В апреле 2020 года Верховный суд Украины подтвердил решения судов предыдущих инстанций по иску Министерства культуры к компании Познякижилстрой, входящей в Taryan Group бизнесмена Артура Мхитаряна, отклонив претензии Министерства к строительству жилого комплекса Taryan Towers в Киеве.

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Автор: Денис Прядко