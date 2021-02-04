В Минздраве рассказали, сколько всего человек погибли и пострадали в результате пожара

Министр здравоохранения Максим Степанов отправился в Запорожье из-за пожара в инфекционной больнице, в котором погибли и пострадали несколько человек.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Министр подтвердил, что погибли четыре человека, двое получили повреждения и семерых удалось эвакуировать.

"Причины возгорания корпуса выясняют правоохранители, по результатам расследования виновные в этой трагедии будут привлечены к ответственности по закону. Сейчас я в срочном порядке вылетаю в Запорожье с целью установления фактических обстоятельств трагедии", – написал Степанов.

Пожар в больнице Запорожья: что известно

3 февраля в 23: 25 В Запорожье по Гвардейскому бульвару, 142, на территории инфекционной больницы возник пожар. Очаг возгорания находился на первом этаже пятиэтажного здания лечебного корпуса.

4 февраля в 00:19 пожар ликвидирован на площади 50 м. кв.

В результате пожара погибли 4 человека и 2 человека пострадали, эвакуированы 7 человек.

Тем временем в Украине хотят увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности. Верховная Рада пока только приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

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Автор: Виктория Гордиенко