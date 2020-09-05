Открытого огня не наблюдается, проводится окончательное тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины.

В Луганской области локализовали два очага пожаров сухой травы и лесных насаждений близ сёл Лобачево и Лопаскино, которые возникли 2 сентября.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"4 сентября в 15:30 очаг возгорания сухой травы близ села Болотенное Станично-Луганского района ликвидирован. А по состоянию на 20:00 два очага пожаров сухой травы и лесных насаждений в селе Лобачево и селе Лопаскино - локализовали", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что открытого огня не наблюдается, проводится окончательное тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.

В тушении пожаров задействованы 404 человека и 73 единицы техники, из них от ГСЧС 245 человек личного состава и 47 единиц техники.

"С целью оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории Луганской области от ГСЧС дополнительно задействованы 135 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей", - добавили в ДСНС.

Масштабный пожар на Луганщине

2 сентября в результате чрезвычайной пожарной опасности на территории Луганской области было зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1 тыс. 200 гектаров.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что причиной масштабных пожаров в Луганской области мог быть умышленный поджог со стороны противника.

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Автор: Тамара Отовская