Возгорание сухой травы зафиксировано на площади около 90 гектаров / фото полиция ГСЧС области
В Луганской области горит сухая трава на площади около 90 га.
Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил.
"В районе населенных пунктов Новолуганское, Болотенное, Зайцево, Лобачево, Новоайдар и вблизи Песок на разных участках местности продолжается ликвидация пожаров. Здесь зафиксировано возгорание сухой травы площадью около 90 гектаров", - говорится в сообщении.
Кроме сотрудников ГСЧС, к тушению и локализации огня привлечен личный состав и техника подразделений Вооруженных сил Украины.
Пожары на Луганщине: что было ранее
- 6 июля возле села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га.
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- Из-за сильного порывистого ветра пожар распространился на территорию с. Смоляниново, а также на хвойные леса вблизи сел Капитаново и Вороново.
- В Смоляниново огнем были уничтожены и повреждены десятки жилых домов, из села и дачного кооператива эвакуированы 30 человек и 30 человек отселены. Пять человек погибли, 34 человека были госпитализированы.
- 13 июля пожар был ликвидирован.
- Полиция рассматривает три основные версии возникновения этого пожара: сложные погодные условия, неосторожное обращение с огнем и поджог.
- По словам президента Владимира Зеленского, государство выделит пострадавшим в результате пожара 50 млн грн.
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