Ликвидация пожаров продолжается в районе населенных пунктов Новолуганское, Болотенное, Зайцево, Лобачево, Новоайдар и вблизи Песок.

В Луганской области горит сухая трава на площади около 90 га.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил.

"В районе населенных пунктов Новолуганское, Болотенное, Зайцево, Лобачево, Новоайдар и вблизи Песок на разных участках местности продолжается ликвидация пожаров. Здесь зафиксировано возгорание сухой травы площадью около 90 гектаров", - говорится в сообщении.

Кроме сотрудников ГСЧС, к тушению и локализации огня привлечен личный состав и техника подразделений Вооруженных сил Украины.

Пожары на Луганщине: что было ранее

6 июля возле села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га.

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Из-за сильного порывистого ветра пожар распространился на территорию с. Смоляниново, а также на хвойные леса вблизи сел Капитаново и Вороново.

В Смоляниново огнем были уничтожены и повреждены десятки жилых домов, из села и дачного кооператива эвакуированы 30 человек и 30 человек отселены. Пять человек погибли, 34 человека были госпитализированы.

13 июля пожар был ликвидирован.

Полиция рассматривает три основные версии возникновения этого пожара: сложные погодные условия, неосторожное обращение с огнем и поджог.

По словам президента Владимира Зеленского, государство выделит пострадавшим в результате пожара 50 млн грн.

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Автор: Антонина Доломанжи