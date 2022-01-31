Ранее на месте взрыва погибла 76-летняя жительница.

В одной из больниц Запорожья умерла женщина, пострадавшая во время взрыва в четырехэтажном жилом доме 28 января.

Об этом УНИАН сообщили в Запорожском городском совете.

"Женщина умерла сегодня, 31 января, в одной из больниц Запорожья. Сейчас ее личность не установлена. По информации врачей, ей примерно 35 лет", - отметили в мэрии.

Как рассказали УНИАН жители пострадавшего от взрыва дома, женщина снимала в нем квартиру.

Взрыв в доме в Запорожье: что известно

Утром 28 января в жилом доме на улице Ивана Франко в Запорожье произошел взрыв, в результате которого было разрушено 7 квартир. На месте погибла 76-летняя женщина, еще две пострадали.

По информации медиков, одна пострадавшая, примерно 35 лет, получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ожоги II-III степени 80% тела. У другой, 55-летней женщины, была закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, отравление продуктами горения.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки бытового газа.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной или технологической безопасности).

Вас также могут заинтересовать новости: