По словам военных, стрельба началась из-за давления на сотрудников ТЦК.

В Одесской области военкомат прокомментировал конфликт со стрельбой, который произошел на рынке города Рени между его представителями и гражданами.

"Во время работы по оповещению граждан между местными жителями и сотрудниками одного из районных ТЦК и СП Одесской области в ходе вручения повестки возник конфликт. С целью остановки группового давления на военнослужащих, один из них произвел выстрел в воздух из стартового пистолета в общественном месте", - говорится в сообщении Одесского областного ТЦК и СП.

В военном ведомстве отмечают, что на место происшествия вызвали полицейских, которые установили всех участников инцидента. Со всеми сейчас проводятся следственные действия. Оружие, патроны и другие вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Видео дня

Правоохранители открыли производство, процессуальное руководство которого выполняет Белгород-Днестровская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона. Кроме того, военным командованием назначено служебное расследование.

Что случилось в Рени

18 июня в соцсетях начали распространять видео, и писать, что на рынке города Рени в Одесской области представители военкомата начали стрелять якобы при попытке задержать мужчину.

Сегодня, 19 июня, в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области заявили, что по факту происшествия начато производство по ч. 4. ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

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