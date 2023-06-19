Конфликт произошел на рынке между потенциальным призывником и двумя сотрудниками военкомата.

В Одесской области во время вручение повестки представители ТЦК применили оружие в многолюдном месте. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, инцидент произошел утром 18 июня на рынке в городе Рени.

Предварительно установлено, что конфликт произошел между двумя сотрудниками районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и местным гражданином. Произошло это во время вручения ему повестки.

"В ходе словесной перепалки один из представителей органа военного управления произвел выстрел в воздух из стартового пистолета. Очевидцы происшествия сразу позвонили на спецлинию "102", - рассказали правоохранители.

Сейчас установлены все участники инцидента, с которыми сейчас проводят следственные действия. Изъято оружие, из которого стреляли, гильзу и другие вещественные доказательства, которые направят на экспертизу.

По факту происшествия начато производство по ч. 4. ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Превышение представителями ТЦК своих полномочий

Как сообщал УНИАН, 18 июня в сети появилась информация о том, что в Одесской области представители ТЦК начали стрелять на местном рынке при попытке задержать мужчину. Также очевидцы обнародовали соответствующее видео.

Ранее в Ивано-Франковске представители ТЦК повалили украинца на землю при попытке вручить ему повестку. На защиту мужчины успела прийти случайная очевидица происшествия, которая зафиксировала инцидент на видео.

А в Черкассах местные военкомы жестоко избили мужчину ногами при вручении повестки. В полиции подтвердили, что мужчина действительно стал жертвой жестоких побоев.

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