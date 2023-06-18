По предварительным данным, событие могло произойти на одном из рынков Одесской области.

В сети расходится скандал из-за возможного применения оружия при задержании мужчины якобы со стороны представителя ТЦК.

Речь идет о случае злоупотребления должностными обязанностями, который, якобы произошел сегодня утром в Одесской области. Местные телеграмм-каналы сообщают, что это случилось на рынке в Рене.

Говорят, что представитель ТЦК начал стрелять в воздух при попытке задержать мужчину.

В Ивано-Франковске женщина "отбила" мужчину от военкомов

Напомним, что случаи злоупотребления должностными обязанностями со стороны военкомов приобретают все больший резонанс среди общества.

В апреле украинцев возмутил инцидент, когда группа представителей ТЦК уложила украинца на землю при попытке вручить ему повестку. Случай произошел в Ивано-Франковске. На защиту украинца успела прийти случайная очевидица происшествия. Она же и зафиксировала соответствующие кадры на видео.

В том же месяце на напряжение в обществе отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он посоветовал Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному забирать на фронт именно таких "добродетельных" военкомов.

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