Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного повреждения имущества.

Полиция расследует повреждение окна редакции издания "Гордон" в Киеве.

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь полиции Подольского района Киева Анна Страшок.

По ее информации, сообщение о повреждении окна редакции, расположена на ул. Щекавицкой, поступило сегодня около 17:00.

"На место выехали правоохранители проводят неотложные первоочередные следственные действия. Обнаружено повреждение, не сквозное, окна у входной двери. Сейчас устанавливают свидетелей, очевидцев, просматривают видео с камер наблюдения, чтобы установить все обстоятельства. По данному факту начато уголовное производство по факту умышленного повреждения имущества, ч. 1 ст. 194 УКУ", - сказала Страшок.

Читайте такжеСторонники Порошенко напали на корреспондента телеканала " НАШ " (видео)Когда случилось повреждение, пока не установлено.

Как отметила Страшок, заявитель - работник редакции не смогла сказать, когда именно это произошло, поэтому сейчас полиция будет это устанавливать.

Как ранее сообщал УНИАН, украинский телеведущий и блогер Дмитрий Гордон заявил, что редакцию его интернет-издания "Гордон" обстреляли неизвестные лица.

Телеведущий убежден, что виновников найдут благодаря установленным камерам видеонаблюдения. Нападение Гордон считает "борьбой со свободой слова".

Вас также могут заинтересовать новости: