Гордон показал след от пули в окне на входе редакции.

Украинский телеведущий и блогер Дмитрий Гордон заявил, что редакцию его интернет-издания "Гордон" обстреляли неизвестные лица.

Ролик Гордон опубликовал на своей странице в Instagram.

Журналисты вызвали полицию.

"Только что мы обнаружили, что окно офиса интернет-издания "Гордон" было обстреляно. Только что мы вызвали полицию", - заявил телеведущий.

Гордон показал след от пули в окне на входе редакции.

Телеведущий убежден, что виновников найдут благодаря установленным камерам видеонаблюдения.

Нападение Гордон считает "борьбой со свободой слова".

Как писал УНИАН, в украинских магазинах появилось еще одно кондитерское изделие от журналиста Дмитрия Гордона. В дополнение к "Гордону в шоколаде" будут выпускать и "Гордона халву" с добавлением какао.

Раньше с Гордоном встретился экс-глава ОП Андрей Богдан во время интервью бывший топ-чиновник подтвердил в шутливой форме, что и ему, и журналисту, мол, грозит тюрьма.

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