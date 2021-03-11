Полиция квалифицировала случившееся как хулиганство.

В Одессе полиция открыла уголовное производство по факту падения гранаты на квадрокоптере во двор жилого частного дома в Киевском районе города.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, по факту инцидента на улице Дачной начато расследование.

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Отмечается, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили УНИАН местные жители, они слышали звук взрыва сегодня ночью, а на территории, на которую упал квадрокоптер с гранатой, якобы проживает семья бывшего руководителя предприятия «Кислородмаш». Кроме того, люди рассказали, что на этой же улице ранее имели место случаи поджогов и взрывов возле жилых строений.

Что случилось

Сегодня днем в полицию поступила информация о том, что на придомовой территории жилого дома на улице Дачной в Одессе обнаружены обломки взрывного устройства и квадрокоптера. Люди не пострадали.

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Автор: Лариса Козовая