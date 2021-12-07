"Бизнес" организовали двое жителей Каменского.

Группа мошенников украла с банковских карт украинцев миллион гривен. Их уже задержала киберполиция.

Об этом сообщает пресс-службу Министерства внутренних дел.

По данным правоохранителей, "бизнес" организовали 31-летний и 29-летний мужчины жители Каменского. Они привлекли еще троих знакомых.

Мошенники устраивались на работу в заведения питания и магазины, где использовались POS-терминалы. Они устанавливали скимминговые устройства и самостоятельно изготовленные POS-терминалы, с помощью которых копировали информацию клиентов и записывали PIN-коды.

Читайте такжеУ клиента "Привата" пропала с карты крупная сумма денег - ответ банка был агрессивнымЗлоумышленники делали дубликаты карт и снимали деньги со счетов украинцев. Кроме того, они через интернет-банкинг увеличивали кредитные лимиты, а деньги переводили на свои счета.

Отмечается, что всего им удалось использовать в своих целях около 200 банковских карт, а общая сумма "заработка" составила миллион гривен. Правоохранители провели обыски и изъяли удаленные скиммеры, POS-терминалы, поддельные карты и компьютеры

Организаторам сообщили о подозрении по части 2 статьи 185 "Кража", части 2 статьи 200 "Незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления", части 2 статьи 361 "Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи" Уголовного кодекса Украины. Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до шести лет тюрьмы.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве пожаловались на мошенников-ремонтников. Они якобы выманивают у своих клиентов деньги, после чего исчезают. Маляры "кидают" заказчиков, а после себя могут оставить еще и испорченный ремонт.

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Автор: Анастасия Горбачева