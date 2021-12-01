Маляры одалживают средства и делают плохой ремонт, после чего исчезают.

В Киеве пожаловались на мошенников-ремонтников. Они якобы выманивают у своих клиентов деньги, после чего исчезают. Маляры "кидают" заказчиков, а после себя могут оставить еще и испорченный ремонт.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев оперативный".

Жители Киева пожаловались, что в столице появились мошенники, которые выманивают у людей деньги. Мужчина и его жена называют себя малярами, они договариваются о ремонтных работах, а потом начинают занимать деньги.

"Осторожно, мошенники! Ремонтники (маляры), на первый взгляд, вежливые, порядочные и невинные люди - семья. Однако, остерегайтесь их найма и предоставления различных займов, так и останетесь с испорченным ремонтом, и в минусе суммы заимствованных ими средств!",- говорится в сообщении.

Также авторы жалобы на мошенников добавили, что маляры используют различные основания для займа средств. Они могут говорить, что их ребенку срочно нужна операция, или в их машине кто-то выбил стекло. Также ремонтники могут жаловаться на то, что у них якобы похитили дорогие инструменты. Обычно маляры просят одолжить им от 10 до 15 тысяч гривень.

Читайте также"Тысячи Зеленского" от мошенников: как обезопасить свои кровные от лап аферистовМошенники даже соглашаются писать расписки, однако они не помогают вернуть средства.

"Существует информация, что деньги Саша и Инна занимают по надуманным причинам систематически, как гарантию того, что даже после некачественно выполненных работ они не останутся, как говорят, "ни с чем". Это подтверждается и полицейскими выдержками", - добавили авторы жалобы на мошенников.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве девушке вместо нового iPhone продали гайки в коробке. Мало того, обманутая девушка приобрела смартфон в кредит.

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Автор: Полина Кузенко