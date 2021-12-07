Более того, часть суммы, которую снимал мужчина, банкомат выдал ветхими купюрами.

Клиент "ПриватБанка" потерял почти 4 тысячи гривень из-за ошибки банкомата. Мужчина снимал крупную сумму и уже дома понял, что он получил не все деньги. В банке возмещать ущерб отказались.

Более того, часть денег мужчина получил ветхими купюрами, неприятным инцидентом он поделился на сайте "Минфин".

По словам мужчины, он является клиентом "Привата" более 20 лет, но ранее с проблемами из-за банкоматов не сталкивался. Однако недавно ему было нужно снять крупную сумму, после чего он потерял часть денег.

В одном из банкоматов Киева мужчина снимал 15 тысяч гривень. Более 80% купюр, утверждает он, были ветхими. Пересчитывать всю сумму сразу мужчина не стал, так как за ним выстроилась большая очередь. Уже дома он обнаружил, что банкомат выдал не все деньги, не хватало 3 тысяч 700 гривень.

Мужчина сразу же позвонил оператору "Привата" и сообщил о недостаче. В банке ему "оптимистично" сказали, что после инкассации и проверки деньги вернут. Однако через 4 дня ему пришел отказ по его заявке о жалобе на банкомат. Мужчине предложили связаться с оператором, если он не согласен с отказом.

Читайте также"Приват" без предупреждения заблокировал все счета мужчины: в банке сослались на закон о терроризме"Новый оператор сообщила, что, видите ли, надо было пересчитывать деньги на камеру банкомата на месте и тогда можно было бы о чем-то говорить", - рассказал в своей жалобе на "Приват" мужчина.

Возмущенный клиент, потерявший деньги из-за ошибки банкомата, решил связаться с так называемым "персональным банкиром", номер которого он получил в рассылке от "Привата". Однако ему никто не ответил.

После того как мужчина опубликовал жалобу на банк на сайте, представители "Привата" появились в комментариях и пообещали проверить информацию. Однако вернет ли банк деньги - пока что остается загадкой.

Ранее УНИАН уже сообщал, что клиентка обвинила "ПриватБанк" в пропаже денег с карты. По словам женщины, сотрудники банка якобы "сливают" информацию мошенникам.

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Автор: Виолетта Орлова