В Ровно мужчина напал на полицейских приехавшие на вызов об избиении.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Полиция охраны приехала на АЗС на вызов, потому что там трое хулиганов до обморока избили парня. На место вызвали скорую.
Когда одного из нападавших нашли и задержали, другой бросился его отбивать. Он бил правоохранителей и трепал их за автомат и форму.
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В полиции говорят, что один из задержанных был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также мужчина угрожал им увольнением.
Теперь трое нападавших утверждают, что не были инициаторами конфликта на АЗС.
Следователи начали досудебное расследование за сопротивление работнику правоохранительного органа в связи исполнения им служебных обязанностей.
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