Нападавшие заявляют, что инициаторами драки были не они.

В Ровно мужчина напал на полицейских приехавшие на вызов об избиении.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Полиция охраны приехала на АЗС на вызов, потому что там трое хулиганов до обморока избили парня. На место вызвали скорую.

Когда одного из нападавших нашли и задержали, другой бросился его отбивать. Он бил правоохранителей и трепал их за автомат и форму.

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В полиции говорят, что один из задержанных был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также мужчина угрожал им увольнением.

Теперь трое нападавших утверждают, что не были инициаторами конфликта на АЗС.

Следователи начали досудебное расследование за сопротивление работнику правоохранительного органа в связи исполнения им служебных обязанностей.

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Автор: Людмила Жерновская