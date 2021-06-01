Потерпевший, получивший более десятка проникающих ранений, находится в тяжелом состоянии.

В Одессе задержан мужчина, ранивший ножом пластического хирурга.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на улице Промышленной в конце прошлой недели.

"Во время встречи на улице Промышленной товарищи поссорились. Словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой 28-летний правонарушитель нанес 36-летнему потерпевшему ножевые ранения. О событии полицейским и врачам сообщили очевидцы", - сказано в сообщении.

Пострадавшего, получившего проникающие ранения брюшной и плевральной полости, госпитализировали. Отмечается, что на установление личности злоумышленника и его поиски полицейским понадобилось время.

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Фигуранта – жителя города Черноморск Одесской области – задержали в процессуальном порядке и объявили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщили очевидцы в Facebook, потерпевший – ведущий пластический хирург Военно-медицинского клинического центра Южного региона Украины. При этом они указывают имя и фамилию медика, и утверждают, что конфликт произошел из-за его супруги.

Якобы после ссоры она уехала к матери, куда за ней прибыл муж. Молодая женщина позвонила своему другу-рэперу из Черноморска и пожаловалась, что муж ее бьет. Знакомый приехал, и между двумя мужчинами произошла драка.

По словам очевидцев, оппонент избил медика, который якобы начал угрожать рэперу ножом. Но тот отбил удар, достал свой нож и нанес врачу ранения.

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"У хирурга 13 глубоко проникающих ранений. Оперировала бригада из 5 хирургов более 4 часов. Пробито легкое, печень, зашивали желудок и кишечник. Находился в коме", - пишут в соцсетях.

Как отмечается, история запутанная, и в настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

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Автор: Лариса Козовая