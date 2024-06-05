В областном центре погибла лейтенант полиции, узнали журналисты.

В Черном море, в районе пляжа "Аркадия" в Одессе, нашли тело полицейской, которую в минувшие выходные волнами смыло в воду с пирса - 20-летняя девушка, приехавшая из города Ривне, была на отдыхе.

Как сообщили в региональном главке ГСЧС, нашли девушку 5 июня. "Сегодня днем, недалеко от места, где произошла трагедия, водолазы обнаружили тело утопленницы", - говорится в сообщении.

Потерпевшую, 2003 года рождения, искали несколько дней. Было обследовано более 15 тыс. кв. метров дна и 10 км вдоль береговой линии. Вчера нашли обувь пропавшей.

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Как сообщили правоохранители, трагедия с 20-летней полицейской из города Ривне Александрой Олещук произошла 2 июня, около 20:40 в Одессе, во время фотографирования на пирсе. В апреле 2023 года девушка закончила Львовский государственный университет внутренних дел и была назначена на должность участкового офицера полиции Ривненского РУП.

21 апреля этого года лейтенант полиции была откомандирована на курсы в ведомственном учреждении на Кировоградщине. "Второго июня, когда произошла трагедия, полицейская находилась вне службы", - рассказали в полиции города Ривне.

По данным местных СМИ, Александра была сиротой, ее воспитывала бабушка.

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Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 2 июня, в Одессе во время отдыха на известном пляже "Аркадия" погибла 20-летняя полицейская из города Ривне. По данным одесской полиции, 20-летняя девушка отдыхала в свое свободное время. Во время отдыха она фотографировалась на пирсе на память о пребывании в Одессе. Первая волна сбила ее с ног, а вторая - смыла в море.

В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по признакам ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "пропала без вести".

По данным очевидцев, девушка приехала с коллегами отдохнуть в Одессу и фотографировалась на пляже "Аркадия" - в какой-то момент полицейскую сбила с ног волна, она упала, ударилась головой о плиты и ее смыло в море.

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