Мужчину искали около месяца.

Тело пропавшего без вести в Украине британского доброльца нашли. 36-летнего мужчину искали с середины августа.

По информации Sky News, бывший десантник Дэниел Берк из Южного Манчестера был объявлен пропавшим без вести 16 августа родственниками, которые ничего о нем не слышали и считали, что он уехал в Украину. В полиции Манчестера заявили, что работает с семьей Берка и украинскими властями, чтобы обеспечить официальную идентификацию и вернуть его тело в Великобританию.

"Семья Дэниела переживает сейчас не лучшие времена, с ней поддерживают связь офицеры по связям с семьей. Я и моя команда работаем с украинскими властями над проведением официальной идентификации с целью последующей репатриации Дэниела. Семья Дэниела попросила о конфиденциальности в это трудное время", - заявила детектив-суперинтендант Льюис Хьюз.

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В свою очередь русская служба ВВС пишет, что тело Берка нашли в Запорожской области, примерно в 44 километрах от линии фронта.

"Это момент, которого я боялась", - заявила мать британца Дайан Сниат.

Дэниел Берк - что известно о добровольце из Британии

С 2007 по 2009 год мужчина служил в парашютном полку Британской армии.

В 2019 году его обвинили в террризме из-за поездки в Сирию, где намеревался сражаться в рядах курдского ополчения против "Исламского государства". В тюрьме он провел восемь месяцев. В 2020 году с него сняли все обвинения.

Иностранные добровольцы на фронте в Украине - последние новости

22-летний доброволец из Британии Сэмюэл Ньюи погиб, сражаясь с российскими оккупантами. Мужчина участвовал в боях на востоке Украины.

В августе стало известно, что в бою погибли военные из полка Кастуся Клиновского - один боец служил в батальоне "Волат", а еще трое – в батальоне "Литвин".

9 сентября появлась информация, что на фронте нашли мертвым 31-летнего добровольца из Великобритании Джордана Чедвика. Тело бойца Интернационального легиона обнаружили в водоеме с связанными руками.

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