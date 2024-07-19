По информации медиков, она находится в реанимации.

Преподаватель "Львовской политехники" Ирина Фарион, на которую сегодня было совершено покушение, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом УНИАН сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

В медучреждении отметили, что около 20:00 в больницу Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова поступила женщина с огнестрельным ранением. Ее имя медики не называют.

"В настоящее время она находится в реанимации. Состояние тяжелое", - рассказали в больнице.

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Там также заявили, что, учитывая врачебную тайну и необходимость сохранения персональных данных пациентов, независимо от их публичности, более подробной информации предоставить не могут.

Покушение на Ирину Фарион во Львове: что известно

Сегодня вечером депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил о том, что во Львове на улице Масарика подстрелили женщину. По его информации, это языковед Ирина Фарион. Она жива, но в тяжелом состоянии.

Он также рассказал, что мужчину, стрелявшего в Фарион, видели соседи, он был в перчатках. Оружие было без глушителя.

Впоследствии в полиции подтвердили факт покушения на 60-летнего общественного деятеля. По данным правоохранителей, женщина была госпитализирована с огнестрельным ранением головы. Ее фамилии правоохранители тоже не называют.

Во Львове и на территории области проводится специальная полицейская операция по поимке стрелявшего.

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