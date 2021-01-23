26-летнего харьковчанина неизвестные вывезли в Кировоградскую область, где силой удерживали в подвале.

Полиция установила место нахождения 26-летнего мужчины, похищенного на парковке возле торгового центра в Харькове.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В полиции напомнили, что днем 21 января на парковке торгового центра на улице Академика Павлова трое неизвестных силой затащили в автомобиль Mercedes мужчину, который при этом оказывал сопротивление. О похищении в полицию сообщил свидетель происшествия.

Правоохранители прибыли на место и обнаружили на парковке автомобиль Lexus, на котором передвигался потерпевший, его личные вещи, документы и деньги.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. В Харьковской области был введен план «Перехват». Впоследствии в Александрийском районе Кировоградской области на обочине дороги правоохранителей нашли сожженный автомобиль, на котором похищенного вывезли из области.

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Следователи опросили родственников похищенного 26-летнего харьковчанина. По их показаниям, мужчина временно не работал, часто помогал отцу, занимавшемуся бизнесом в ТЦ «Барабашово». Никаких кредитных или долговых обязательств семья не имела. Друзья потерпевшего подтвердили, что парню никто не угрожал.

Впоследствии работники полиции установили место, где удерживали похищенного харьковчанина, а 23 января в результате спецоперации его освободили. «Потерпевший был связан веревками, его постоянно избивали и унижали. Никаких требований похищенному злоумышленники не выдвигали», - говорится в сообщении.

Следователям мужчина сообщил, что днем 21 января он приехал в отделение почты, чтобы отправить посылку. «Неожиданно к нему подошли трое неизвестных, один из которых начал руками душить потерпевшего. Применяя силу, похитители заставили его сесть в автомобиль Mercedes, натянули на глаза шапку, а руки связали. Автомобиль начал движение в неизвестном направлении, через некоторое время заложника пересадили в салон другого автомобиля, на котором привезли к дому, где удерживали несколько дней», - говорится в сообщении.

Потерпевшему была оказана медицинская помощь, а затем его передали родным. Правоохранители задержали двоих мужчин, охранявших похищенного. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Полиция устанавливает заказчиков преступления и мотивы его совершения.

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Автор: Светлана Закелова