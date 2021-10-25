Похищенную во Львове девятимесячную девочку полицейские разыскали на Хмельнитчине.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
Отмечается, что информация об исчезновении девятимесячной дочери поступила в полицию от 34-летней жительницы Львова 23 октября.
Как предварительно установили правоохранители, ребенок был похищен, а к совершению преступления может быть причастен бывший сожитель матери девочки – 31-летний житель Тернопольской области.
Читайте такжеПосадили в машину и скрылись: на Киевщине родственники "похитили" ребенка из лицея (фото)В розыске ребенка были задействованы оперативники криминальной полиции, сотрудники ювенальной превенции и других подразделений полиции Львовской области, а также правоохранители Хмельницкой и Тернопольской областей.
Отмечается, что утром 25 октября ребенка и мужчину, причастного к его похищению, обнаружили в селе Смотрич Каменец-Подольского района Хмельницкой области.
Злоумышленника задержали, девочка невредима, сейчас ее обследуют медики.
Решается вопрос о помещении ребенка в специализированное медучреждение.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") Уголовного кодекса Украины.
Вскоре суд изберет меру пресечения мужчине, причастному к похищению ребенка.
Напомним, 24 октября правоохранители сообщили, что пропала малолетняя жительница Львова – Виктория Нечаева, 05.01.2021 г.р. В полицию отмечали, что девочку мог похитить бывший сожитель матери ребенка – Юрий Лукач, 22.04.1990 г. р. копы выяснили, что мужчина – житель поселка Подволочиск Тернопольской области.