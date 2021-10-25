Злоумышленника, причастного к похищению девочки, уже задержали, поделились правоохранители.

Похищенную во Львове девятимесячную девочку полицейские разыскали на Хмельнитчине.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Отмечается, что информация об исчезновении девятимесячной дочери поступила в полицию от 34-летней жительницы Львова 23 октября.

Как предварительно установили правоохранители, ребенок был похищен, а к совершению преступления может быть причастен бывший сожитель матери девочки – 31-летний житель Тернопольской области.

Читайте такжеПосадили в машину и скрылись: на Киевщине родственники "похитили" ребенка из лицея (фото)В розыске ребенка были задействованы оперативники криминальной полиции, сотрудники ювенальной превенции и других подразделений полиции Львовской области, а также правоохранители Хмельницкой и Тернопольской областей.

Отмечается, что утром 25 октября ребенка и мужчину, причастного к его похищению, обнаружили в селе Смотрич Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

Злоумышленника задержали, девочка невредима, сейчас ее обследуют медики.

Решается вопрос о помещении ребенка в специализированное медучреждение.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") Уголовного кодекса Украины.

Вскоре суд изберет меру пресечения мужчине, причастному к похищению ребенка.

Напомним, 24 октября правоохранители сообщили, что пропала малолетняя жительница Львова – Виктория Нечаева, 05.01.2021 г.р. В полицию отмечали, что девочку мог похитить бывший сожитель матери ребенка – Юрий Лукач, 22.04.1990 г. р. копы выяснили, что мужчина – житель поселка Подволочиск Тернопольской области.

Автор: Светлана Макринская