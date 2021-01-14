В полицию обратилась мать девочки и заявила, что ее сестра без разрешения забрала ребенка из дома и якобы повезла показать главную елку страны.

Полицейские разыскали 6-летнюю девочку из Нежина, которую накануне похитила собственная тетя.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Нашли за сотню километров от дома. Полицейские разыскали 6-летнюю Алину, которая вместе со своей тетей и ее сожителем несколько дней назад уехала из Нежина в Киев, и после этого взрослые перестали выходить на связь. В полицию обратилась мать девочки и заявила, что ее сестра без разрешения забрала ребенка из дома и якобы повезла показать главную елку страны.

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Полицейские нашли похожих взрослых и ребенка на кадрах, которые зафиксировали камеры наблюдения в городке Березань на Киевщине. А накануне вечером в полиции заявили, что девочку таки нашли в одном из сел на Киевщине. Девочку уже доставили в Нежин, а тетю и ее сожителя сейчас допрашивают.

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Автор: Денис Прядко