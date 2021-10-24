Правоохранители установили, что к похищению может быть причастен бывший сожитель матери ребенка, житель Тернопольской области.

Полиция Львовщины разыскивает злоумышленника, причастного к похищению 9-месячного ребенка. Также правоохранители устанавливают местонахождение самого ребенка.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области Facebook.

"Сотрудниками полиции Львовской области разыскивается малолетняя Нечаева Виктория Александровна, 05.01.2021 г. р., жительница Львова. Как предварительно установили правоохранители, ребенка могли похитить, и что к этому может быть причастен бывший сожитель матери ребенка, Лукач Юрий Васильевич, 22.04.1990 г. р., житель поселка Подволочиск Тернопольской области", - говорится в сообщении.

К розыску ребенка задействованы оперативники криминальной полиции, ювенальные полицейские всех территориальных подразделений полиции, а также сотрудники уголовного розыска, кинологи и сотрудники других служб полиции Львовской области. Ориентировки направлены в полицию других областей.

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Ранее сообщалось, что в Киевской области разыскали мальчика, которого из лицея "похитила" мать.

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Автор: Тамара Отовская