По предварительным данным, девушка выбросилась из окна.

Стала известна личность 17-летней студентки, которая выпала с 7 этажа общежития во Львове. Ею была чемпионка Украины по пауэрлифтингу Ирина Квас.

Эту информацию подтвердила председатель Львовской областной федерации пауэрлифтинга Мария Расторгуй, пишет ZAXID.NET.

Девушка родилась в городе Яворов. В 11 лет начала профессионально заниматься спортом, участвовала в чемпионатах Украины по пауэрлифтингу. Она училась на втором курсе Технико-экономического колледжа "Львовской политехники" на специальности "правоведение".

В 2019 году она завоевала золото чемпионата Украины. Ирина присела со штангой весом 125 килограммов, выполнила жим лежа с 65-килограммовой штангой и становую тягу со 130 килограммами.

Читайте такжеВ Херсонской области 9-летний мальчик ранил из пневматической винтовки бабушку"Львовская областная федерация пауэрлифтинга выражает искренние соболезнования семье, близким, друзьям и тренеру многократной призерки чемпионатов Украины, победительницы чемпионатов области по пауэрлифтингу и жиму лежа Квас Ирины, которая сегодня трагически погибла. Трудно осознать то, что произошло, но Ира навсегда останется в наших сердцах! Вечная память", - говорится в сообщении областной федерации пауэрлифтинга в Facebook.

Смерть Ирины Квас

8 июня во Львове 17-летняя студентка выпала с 7 этажа общежития на улице Лисинецкой. Девушка погибла на месте от травм, полученных в результате падения.

По предварительным данным, спортсменка выбросилась из окна. Местные СМИ сообщают, что перед этим у нее была ссора с парнем.

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Автор: Людмила Жерновская