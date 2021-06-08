На Закарпатье ребенок погиб, выпав из коляски.
Об этом сообщает местное издание mukachevo.net.
Несчастный случай произошел вчера, 7 июня, в селе Обава Чинадиевской общины Мукачевского района Закарпатской области.
Известно, что родители оставили годовалого ребенка в коляске дома под присмотром старших детей. Через некоторое время соседи услышали крик и прибежали на помощь.
По предварительным данным, ребенок выпал из коляски и ударился головой. Из-за полученных травм он скончался в больнице.
По данным СМИ, семья благополучная, по словам родителей, они неоднократно оставляли ребенка на уход старших детей. Как именно произошла трагедия - выясняют правоохранители.
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