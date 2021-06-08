В Львове 17-летняя студентка выпала с 7 этажа общежития на улице Лисинецкой и погибла.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.
Инцидент произошел рано утром 8 июня.
Девушка погибла на месте от травм, полученных в результате падения с высоты.
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Как сообщает «Варта 1», студентка выбросилась из окна.
Со ссылкой на собственные источники издание сообщает, что инцидент произошел около 05:50 утра. Девушка по неустановленным причинам выбросилась из окна. Известно, что перед этим у нее была ссора с парнем.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
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