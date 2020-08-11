"Хлопнули керасинчик": Богдан показал видео поджога его "Tesla" (видео)

Он считает, что у заказчика преступления «есть определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах».

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан расценивает поджог своего автомобиля «Tesla» ночью как угрозу со стороны власти.

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Об этом Богдан написал в Facebook, опубликовав видео того, как горит его транспорт. При этом он отметил, что не воспринимает инцидент с поджогом «близко к сердцу».

«Поскольку это лишь один момент в ряде уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это как угрозу от власти», - написал Богдан.

На камеру видеонаблюдения попал человек, бросивший огнеопасен предмет под авто Богдана, а затем скрывшийся с места происшествия.

Богдан, в свою очередь, считает, что у заказчика преступления «есть определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах»: « ... однако дорогие, кризисные истории - моя работа. Перевожу: это Вы сейчас хлопнули керасинчик в кастрик», - написал Богдан, добавив, что злоумышленникам обеспечит наказание.

Автомобиль бывшего руководителя ОПУ Андрея Богдана сгорел сегодня ночью на стоянке в Днепровском районе Киева. Кроме того, огнем были повреждены и другие припаркованные рядом автомобили.

Полиция по данному факту открыла дело по статье об умышленном поджоге автомобиля. Правоохранители решают вопрос о проведении экспертиз и уже разыскивают злоумышленников.

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