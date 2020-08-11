"Теслу" Богдана подожгли: в полиции рассказали подробности

Правоохранители уже начали уголовное производство.

Сегодня ночью в Днепровском районе сгорел автомобиль Tesla, который, по данным СМИ, принадлежит экс-главе Офиса президента Украины Андрею Богдану.

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"Огнем повреждены три транспортных средства - "Тесла" и две припаркованные рядом машины "Мазда" и "Хонда", принадлежащих местным жителям", - сообщила пресс-служба Нацполиции.

Как отмечается, следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога, следователи назначат необходимые экспертизы.

Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных действий по установлению всех обстоятельств поджога авто и причастных к правонарушению лиц.

Чем запомнился Богдан на посту главы ОП

Заняв пост главы АПУ, Богдан заявлял о возможности вынесения на всенародный референдум вопрос о заключении мирных договоренностей с РФ.

24 июля 2019 года Богдан обратился к правительству с просьбой уволить главу КГГА Виталия Кличко, что стало поводом для многочисленных политических ток-шоу с участием обоих политиков, но эта история пока не дошла до своего логического завершения.

Летом журналисты проекта Bihus.Info заявили, что Богдан засветился в оффшорной схеме, причастной к кредитной аферы на 200 миллионов.

Также Андрей Богдан запомнился тем, что после «нормандского» саммита в Париже 9-10 декабря во время пресс-подхода Зеленского к украинским журналистам спел песню Океана Эльзы "Холодно", призывая таким образом журналистов быстрее завершать свои вопросы к главе государства, чем порадовал пользователей соцсетей.

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