Продолжаются поиски еще двух человек

Спасатели продолжают разбирать завалы дома в Новой Одессе Николаевской области. Удалось найти тело еще одного погибшего.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели извлекли тело второго погибшего в 23:25 27 ноября. Также продолжаются поиски еще двух человек, которые могут быть заблокированы под обломками дома.

К разбору разрушенного здания привлекли два крана, кинологическую группу, 211 человек личного состава ГСЧС и 44 единицы техники.

Читайте такжеВ Николаевской области при столкновении четырех грузовиков погиб мужчина (фото)Кроме того, сообщается, что всего отселили жителей из 30 квартир. При этом в гостинице остался только один человек, а все остальные будут временно жить у родственников или знакомых.

Также на месте происшествия установили палатки ГСЧС и Красного Креста, а также организовали пункт обогрева

Взрыв в Новой Одессе - что известно

Утром в городе Новая Одесса Николаевской области в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5-м этаже). В результате взрыва разрушены 4-й и 5-й этажи.

На 5-м этаже пострадали три человека, которых спасатели передали медикам.

Из поврежденного подъезда были эвакуированы 50 человек.

Во время демонтажа разрушенных элементов дома обнаружено тело без сознания женщины из квартиры на 4-м этаже. Около 17 часов тело женщины было деблокировано, однако медики констатировали смерть.

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Автор: Анастасия Горбачева